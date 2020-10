El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le dedicó en Twitter un mensaje de "felicitaciones" al exsenador Álvaro Uribe, luego de que una jueza ordenara el sábado su "libertad inmediata" tras dos meses de detención domiciliaria, en el proceso judicial que se le adelanta por manipulación de testigos.

Le puede interesar: Uribistas celebran en Antioquia la libertad del expresidente Uribe

El mandatario estadounidense describió a Uribe como un "héroe" y un "aliado" del país "en la lucha contra el castro-chavismo", en alusión a los gobiernos de Cuba y Venezuela.

Congratulations to former President @AlvaroUribeVel, a hero, former recipient of the Presidential Medal of Freedom and an ally of our Country in the fight against CASTRO-CHAVISMO! I will always stand with our Colombian friends!