Duque advierte que incertidumbre sobre gobierno de Gustavo Petro afecta el precio del dólar

Hizo énfasis en que "mientras haya camino de incertidumbre la inversión se va a ir y van a tratar de liquidar y sacar recursos o utilidades. Entonces yo creo que hoy lo más importante es que haya mensajes de certidumbre de cara al futuro".

El mandatario recordó que durante su Gobierno se ha garantizado para la inversión, "la seguridad jurídica (y) la estabilidad; hemos procurado siempre que las señales en materia de política tributaria tengan como objetivo la consolidación de inversión de largo plazo".

No obstante, indicó que no le corresponde hablar en nombre del gobierno electo de Gustavo Petro. "No me corresponde mí hacer críticas en este momento, yo lo que creo es que hay que dar certidumbre y eso es urgente para tranquilizar el mercado de divisas", subrayó.