El presidente de la República, Iván Duque, se refirió de nuev0 al expresidente Álvaro Uribe y aseguró que, pese a las críticas que ha recibido, sigue firme en lo que piensa a cerca de su situación judicial.

“Yo nunca he invitado a ningún incumplimiento, tampoco he invitado a nadie a que entre a confrontar ningún poder, y si uno ve en detalle mi declaración de hace dos días, fui claro en el aspecto institucional, pero en la reflexión que nos corresponde a todos hacer como país, en la libertad de expresión y en la libertad de expresar nuestros sentimiento en casos cuando no hay ni media condena”, dijo en entrevista con la emisora W Radio.

Lea también: Descuentos por impuesto solidario se tendrán en cuenta en próxima declaración de renta

Sobre el llamado de atención de la Procuraduría a funcionarios para que no interfieran y respeten las decisiones judiciales, el mandatario expresó que lo acata, aunque reiteró que, “al expresidente no lo han condenado y es una medida que en el proceso es preventiva y en mi opinión se aplica a personas que representa un riesgo a la sociedad y eso no lo he pensado jamás”.

Dijo además que Uribe, por su edad, está en riesgo ante el coronavirus, ya que hace parte de la población que tiene una alerta alta.