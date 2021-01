Duque atribuye aumento de contagios a ‘malos comportamientos’ ciudadanos

Cabe recordar que en el caso de Bogotá, se confirmó que en las localidades de Suba, Engativá y Usaquén habrá cuarentena desde el martes 5 de enero a las cero horas, durante 14 días, y debido al aumento de casos de coronavirus.

En ese sentido, solo podrá salir una persona por núcleo familiar a comprar productos de primera necesidad, así como servicios de farmacias.

Solo se podrán hacer esas compras entre las 5:00 a.m. y 8:00 p.m., tal como funcionó el año pasado. Así las cosas, los habitantes de Suba, Engativá y Usaquén no podrán circular entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m; Sin embargo, se podrá pedir alimentos a domicilio.

De igual forma, en las tres localidades no podrá operar el comercio que no sea esencial y habrá ley seca durante los fines de semana. Solo habrá autorización para que salga el personal de salud, así como prestadores de servicios esenciales.