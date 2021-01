Luego que circulara una noticia que aseguraba que las negociaciones de las vacunas contra la Covid-19 para Colombia habían tenido tropiezos debido a que los encargados no hablaban inglés, el presidente Iván Duque aseguró que dichas versiones hacen parte de una noticia falsa.

“Noticia falsa que decían que los acuerdos no existían, que el equipo de profesionales no hablaba inglés, que no se tenía dominio sobre proceso de negociación y que no se tenía asegurada al resto de la población”, dijo el jefe de Estado. .