Duque celebró la elección de Margarita Cabello como Procuradora General

El presidente de la República, Iván Duque, celebró la elección de Margarita Cabello Blanco como nueva Procuradora General en Colombia, tras recibir el respaldo de las mayorías de los partidos políticos en la plenaria del Senado.

“Felicitamos a Dra. Margarita Cabello por su elección como nueva Procuradora General. Es la primera vez en la historia que una mujer asume este importante cargo; una gran profesional, con excelentes calidades humanas, quien ha tenido una trayectoria intachable en la Rama Judicial”, indicó el mandatario.

Por su parte, la jefe de gabinete, María Paula Correa, también felicitó a Cabello Blanco por su elección. “Auguro que su liderazgo y formación se traducirá en una gestión exitosa en cabeza del Ministerio Público”, dijo en su cuenta de Twitter.

Cabello, quien fue ternada por el Presidente de la República, recibió un amplio respaldo de los congresistas de partidos como el Centro Democrático, Conservador, Cambio Radical, Liberal, la U, liberales, Colombia Justa-Libres y Mira.

La nueva jefa del Ministerio Público reemplazará a Fernando Carrillo en el cargo, cuyo periodo terminará en enero del próximo año.

El proceso de elección en la plenaria del Senado de la República contó con todas las medidas de bioseguridad. Los legisladores ingresaron al Capitolio, recibieron un kit con tapabocas, alcohol y gel antibacterial y fueron ubicados en cinco salones diferentes mientras se adelantó la votación.

La nueva Procuradora General aseguró tras su elección que “no voy a ser factor de crispación, enfrentamiento o pugnacidad, ya hay muchos haciéndolo equivocadamente, a ello no me convoquen, yo quiero unir, quiero articular, quiero impulsar para concertar, de ahí no me quiero mover porque son muchos los desafíos que tenemos por delante, como para que perdamos tiempo en ciegas pugnacidades”.