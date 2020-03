Duque debería reunirse con Santos, Gaviria, Uribe y Petro por la crisis: Juan Carlos Echeverry

El exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry dice que, ante la crisis que vive en país por el Covid-19, se debería convocar a una reunión con diferentes sectores para enfrentar esta crisis de la mejor forma.

"¿Será que al presidente Uribe, al presidente Santos, al presidente Gaviria, Gustavo Petro, el senador Robledo, el señor Sergio Fajardo no les toca hacer lo mismo, siendo además que son los sabios, son personas que han enfrentado crisis, no tan graves como esta, pero sí muy graves?", dijo Echeverry en Voces RCN, e indicó que debería ser el presidente Iván Duque quien tome la iniciativa al respecto.

"Yo creo que al revés: el presidente Duque debiera convocarlos y sentarse todos y decir: 'bueno, ¿qué consejos me dan?, ¿qué me está faltando, qué no estoy viendo, qué les preocupa, qué hablado con la gente de las regiones?'".

"El presidente nutriría mucho esa capacidad gerencial, su capacidad de manejo de crisis, si convocara a los expresidentes e incluso al mismo señor Petro, al mismo señor Robledo, al mismo señor Fajardo (...) y les dijera: 'Bueno, díganme qué podemos hacer y todos pongámonos a dar la guerra y a ganar esta guerra. Y después de que ganemos esta guerra, volvemos a reiniciar, si ustedes quieren, las rencillas políticas'", añadió.