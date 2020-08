El presidente de la República, Iván Duque, dijo que por ahora la educación en colegios en municipios con afectación alta o media de la COVID-19 seguirá siendo virtual.

Aseveró que no hay vacuna ni tratamiento, por lo que mientras haya casos, habrá riesgo. “Nuestro objetivo es proteger a los niños y por lo tanto no vamos a acelerar o darle prioridad al programa de alternancia, mientras veamos que los indicadores de la pandemia nos muestran un comportamiento que no es acorde con ese proceso”, sostuvo.

Recalcó que por ahora, en los municipios de alta afectación y media afectación, “seguimos con trabajo en casa y con la virtualidad, en municipios de baja afectación o sin afectación ya estamos trabajando con las secretarias de Educación para dar ese paso a la alternancia”.

Además, reiteró que “quiero que las familias tengan tranquilidad. Nosotros hemos hablado de iniciar esa reactivación de la vida académica, teniendo en cuenta la regionalización, hemos tenido en cuenta la gradualidad, el trabajo con las respectivas secretarías y los protocolos”.

Así mismo, recordó que que el Gobierno Nacional ha venido hablando con la comunidad educativa sobre la implementación del “modelo de alternancia, donde estaría la presencialidad y estaría también el trabajo en casa, el trabajo virtual, con el distanciamiento necesario y con la cultura que se requiere de colaboración colectiva”.

Respaldo a Minciencia

De otro lado, el presidente Duque también mostró su respaldo a la ministra de Ciencia y Tecnología, Mabel Torres, tras las críticas de distintos sectores por sus pocas apariciones en medio de comunicación. Reiteró que trabaja de la mano del Gobierno en todo lo relacionado con las soluciones a la pandemia.

Dijo que ha cumplido con su labor y "tal vez tenga que empezar a tener más apariciones públicas".