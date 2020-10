Basándose en las evidencias científicas, el presidente Iván Duque manifestó que hubo un aumento considerable de casos de la covid-19 en aquellos lugares en donde hace una semana se presentaron aglomeraciones.

Manifestó que no son conjeturas cuando asegura que las aglomeraciones de los últimos nueve días, han evidenciado un incremento en las cifras de contagio del virus.

"Yo le he dejado esa función al ministro Fernando para que no piensen que son conjeturas del Presidente. La observancia científica que hemos tenido en los últimos días es muy clara, en los lugares en donde tuvimos aglomeraciones en los últimos nueve y siete días, hemos visto un crecimiento de los casos. Esto no es un juego ni un tema de desafiar", dijo el Presidente.

Hizo énfasis en que Colombia no puede permitir un rebrote o una nueva ola de contagios como actualmente se está viviendo en Europa, por eso pidió a los ciudadanos seguir cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad.

"Nosotros no podemos aceptar que se nos venga una segunda ola con esa fuerza como se ha visto en Europa. Sí se puede evitar que sea tan fuerte y que traiga estragos socioeconómicos, es necesario que todos estén con el tapabocas, con el distanciamiento y el rechazo total y absoluto a las aglomeraciones", agregó el presidente Iván Duque.

El anuncio lo hizo el Presidente desde el municipio de Málaga y Suaita en Santander, en donde además advirtió que este año se vivirá un Halloween y una Navidad distinta debido a la llegada del virus, y que seguramente el otro año, Colombia también vivirá una Semana Santa con la covid-19.

"Tendremos un Halloween atípico, sí, pero no menos feliz para los niños”, afirmó el presidente Iván Duque durante el lanzamiento del plan AguaVida.

Así mismo enfatizó que: "dijimos hace cuatro o cinco meses que vendría amor y amistad con covid-19, Halloween con covid, Navidad con covid y muy seguramente tendremos Semana Santa con covid".

El mandatario de los colombianos les pidió a los ciudadanos no bajar la guardia y seguir manteniendo el autocuidado, toda vez que de nada sirve el acondicionamiento de nuevas UCI, si los colombianos no se cuidan.