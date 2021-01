Duque le dedicó un poema de Rafael Pombo a Carlos Holmes Trujillo

Durante las exequias del fallecido ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, el presiente Iván Duque contó que en vida le recomendó al alto funcionario el poema ‘Modelo Alfabético’ del escrito colombiano Rafael Pombo, “inspirado por lo que él consideraba debía ser la virtud humana”.

“El se marchó y no se lo entregué. Él no lo leyó porque no lo necesitaba, él era la encarnación de ese cuento que espero sus hijos se los transmitan a sus nietos”, leyó con sentimiento Duque.