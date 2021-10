Duque le pide a empresarios proteger la propiedad privada

Un llamado a proteger la propiedad privada, a defender al empresario y mantener tener la democracia viva, hizo el presidente de la República Iván Duque Márquez de cara a las elecciones del 2022.

El mandatario, quien clausuró el XXIII Congreso de Servicios Públicos, TIC y TV - La base de la Reactivación Económica-, fue enfático en decir que no pueden aparecer voces que pretendan sembrarle al pueblo colombiano la idea de que un gobernante, caprichosamente, dice a quien le quitan la tierra.

"Nuestra democracia es sólida y es antigua, pero nuestra democracia no tiene nada regalado, hay protegerla día a día, por eso hay que tener siempre una voz firme y en alto frente a cualquier actitud expropiadora, frente a cualquiera actitud que quiera dirigir con criterios políticos lo que tiene que dictar la transparencia regulatoria y la transparencia del mercado", dijo Duque Márquez.

Puntualizó que "hay que levantar nuestra voz para defender al empresario, pero no es defender al empresario por la persona, si no por lo que representa la empresa en la función social en nuestra sociedad. Si hay un sector que se ha luchado su permanencia en la competencia es este, este sector tiene que mantener la voz firme y recia, y la tiene que hacer con todos los que quieren mantener la democracia viva, porque nuestra democracia tiene en sus criterios fundacionales, el respeto a la propiedad privada y el respeto al desarrollo empresarial".

"Aquí no pueden aparecer voces que pretendan sembrarle al pueblo colombiano la idea de que un gobernante caprichosamente dice a quien le quitan la tierra, a quien se le mantiene el negocio o que sectores pueden o no funcionar, Colombia nunca ha tragado entero ante esos cantos de sincera y no puede hacer de cara al 2022", sostuvo el Presidente.

Debido a esto instó a los empresarios a defender los principios de la democracia, "más a allá de la libertad de elegir a los que se quiera, es que esos principios se mantengan intacto, porque eso son los principios que han hecho de este sector, el sector fuerte que es y que seguirá haciendo", concluyó.