Duque le pide a Farc que reconozca hechos de violencia contra las mujeres

En el marco del 'Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer', el presidente de la República Iván Duque hizo un llamado para que los máximos responsables de hechos de violencia contra las mujeres les digan la verdad a las victimas.

“Los testimonios de las mujeres de Rosa Blanca, mujeres que fueron reclutadas vilmente, abusadas vilmente, convertidas en instrumentos sexuales y presionadas a prácticas abortivas, a ellas que les digan la verdad”, precisó el jefe de Estado.

“No que esas mujeres tengan que estar sometidas día a día a tener que reclamarlo a gritos, eso no necesita investigaciones, ahí están los casos, esas son las mujeres violadas, reclutadas, maltratadas, humilladas y lo uno que han recibido es sonrisas hipócritas y mensajes que tal vez, si acaso y que no era contra su voluntad. Decir eso no es ser enemigo de la paz”, indicó.

Dijo que si en el país “queremos cambiar la forma en la que ocurre la violencia contra la mujer tenemos que reflexionar sobre la forma en la que se educan los hombres en nuestra sociedad”.

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora anualmente el 25 de noviembre, es una fecha mediante la cual se denuncia la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclama políticas en todos los países para su erradicación.

Según el Presidente, es una oportunidad para revisar los múltiples esfuerzos que como país hemos venido haciendo para prevenir y erradicar las violencias contra las mujeres.

“Reiterar la necesidad de sumarnos como país, Gobierno, empresa privada, sociedad civil, organizaciones de mujeres, lo mismo que todos los colombianos y colombianas, pues la violencia contra las mujeres no es sólo un problema de ellas, sino para la sociedad en su conjunto”, señaló finalmente el mandatario.