Duque niega choque con alcaldesa Claudia López, pero le recuerda que él es el presidente

El presidente de la República, Iván Duque, aseguró este miércoles que “no es momento para pugilatos políticos”, en referencia a las declaraciones a RCN Radio de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en las que criticó las recientes decisiones del Gobierno con respecto a la reactivación de varios sectores económicos.

Pese a las críticas de la mandataria capitalina, el Jefe del Estado aseguró que “nosotros no estamos en choques" y que lo que se debe hacer es "analizar las experiencias del mundo", pero le recordó que "yo soy el Presidente de la República".

"Una pandemia no se enfrenta por reducción de áreas, uno puede tener medidas restrictivas pero esto tiene que tener una visión general, una estrategia general”, dijo el Jefe del Estado en entrevista con el canal internacional NTN 24.

Duque enfatizó que “este no es momento para pugilatos políticos, este no es momento para divisiones políticas, este no es un momento para competencias de ninguna índole. Yo soy el Presidente de la República y pienso en el interés de todos los colombianos y también trabajo con los gobernantes locales para que sus políticas sean exitosas, en función del bienestar general de los ciudadanos”.