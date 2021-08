Duque pide a Comisión de Disciplina Judicial analizar fallo sobre contrato de MinTIC

El presidente Iván Duque hizo algunas críticas a la decisión del juez de Puerto Colombia, de suspender la caducidad del contrato adjudicado a Centros Poblados para llevar internet a escuelas del país.

En ese sentido, el mandatario defendió -una vez más- la permanencia de la ministra de las TIC, Karen Abudinen, y celebró la visita que hará el fiscal general, Francisco Barbosa, a Estados Unidos para cooperar con las autoridades de ese país.

Desde Corea del Sur, donde adelanta una visita de Estado, aseguró que si bien es respetuoso de los fallos judiciales, no se puede callar ante las fallas que, de acuerdo con el mandatario, se evidencian en el proceso.

"Uno tiene que entender los fallos, pero uno no se puede quedar callado con las fallas y a mí sí me parece muy curioso, muy paradójico que digan que no se cumplió el debido proceso cuando está más que demostrado que se presentaron pólizas (perdón que lo diga coloquialmente) chimbas, falsas, para tratar de ganarse un contrato y eludir todas las normas contractuales de nuestro país. Eso que es evidente, protuberante, que ha sido demostrado no entiendo por qué a los ojos de un juez no cumple con el debido proceso", expresó.

Frente al inconformismo por la decisión el mandatario advirtió que "esta situación amerita, por lo menos, un análisis de la Comisión de Disciplina Judicial para entender qué puede haber detrás de una decisión de esta naturaleza, porque la caducidad se decretó para proteger los intereses de la nación y para avanzar con los embargos, para que no se vayan a perder los recursos de los anticipos y para que se le aplique la máxima sanción contractual a quienes fraudulentamente presentaron información para ganar un contrato".

No obstante, el presidente Duque manifestó que no cree que los 70.000 millones de pesos de anticipo estén en riesgo de perderse.

"Ya tenemos la intervención que hizo la Contraloría, está también la que había hecho el Ministerio de las TIC y también -como lo hemos dicho- ya hay llamados a interrogatorio por parte de la Fiscalía, ya hay cooperación internacional de organismos judiciales e inteligencia de otros países; y yo en esto lo quiero reiterar: aquí no vamos a descansar hasta tener rápidamente hasta el último peso y que quienes presentaron información fraudulenta la paguen caro ante la justicia nuestro país", sostuvo.

El jefe de Estado también defendió la permanencia de la ministra Abudinen a cargo de la cartera. "La ministra lo que hizo fue denunciar, caducar, embargar, cumplir con sus funciones ante la ley no solamente para proteger los recursos públicos sino para proteger el interés de la ciudadanía. La responsabilidad política sería si la ministra estuviera amangualada con alguno de sus contratistas o si estuviera propiciando un descalabró presupuestal, pero ella ha obrado con rectitud, con velocidad", manifestó.

Entre tanto, aseguró que celebra la visita que anunció el fiscal Barbosa a Estados Unidos para reunirse con funcionarios del FBI y avanzar en este caso. "Me he enterado también del viaje del fiscal Barbosa, cosa que celebró, no solamente porque creo que la cooperación judicial con Estados Unidos, hay que seguirla desarrollando (...) Me parece muy importante que toda la cooperación del FBI sea rápida y eficaz para que podamos entender quién es y bajo qué tipo de presiones o bajo qué tipo de decisiones utilizaron figuras corporativas en los Estados Unidos para recibir recursos de sus anticipos", apuntó.