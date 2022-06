Duque recibe premio por acoger a migrantes venezolanos

El presidente Iván Duque, recibió el premio Woodrow Wilson al Servicio Público Global, por el apoyo humanitario que SU Gobierno le ha dado a los migrantes venezolanos que han llegado a Colombia huyendo de la crisis política y social de su país.

Duque fue elogiado por su política migratoria y la creación de Estatuto de Protección Temporal que regulariza a 1.8 millones de migrantes por 10 años, en territorio colombiano.

El Premio Woodrow Wilson al Servicio Público Global se otorga desde 1998 a personas que se han distinguido en la vida pública y han dedicado su talento a mejorar las condiciones de vida y el futuro de los demás.

"Es un honor para mí compartir este premio con servidores públicos, líderes empresariales y personas que han hecho lo que dicen y han logrado que las cosas se den, este es un momento de una gran complejidad política en el que vivimos", dijo el mandatario durante la ceremonia.

El presidente colombiano hizo un recuento de las políticas que ha implementado en su Gobierno para atender a los migrantes.

"Nosotros no somos un país rico y obviamente asumimos una gran carga fiscal; pero dijimos: vamos a tener una política de puertas abiertas y vamos a otorgar nacionalidad a más de 27.000 niñas y niños qué estaban en riesgo de ser considerados apátridas (...) también incorporamos una política en la cual las personas pueden ser visibles, buscar un trabajo, tener acceso al sistema de seguridad social, abrir una cuenta bancaria y contribuir a la economía; muchas personas me dijeron esto no va a ser popular, pero yo dije: Al diablo con la popularidad! Porque hay que hacer lo que es correcto", dijo.

El galardón se ha concedido a legisladores, filántropos, científicos, líderes cívicos y religiosos, y celebridades que se han destacado en sus campos impactando positivamente en sus comunidades.

Entre los galardonados anteriormente se encuentran Hillary Clinton, exprimera Dama y exsecretaria de Estado; Betty Ford, exprimera Dama; William Cohen, exsecretario de Defensa, y los exsecretarios de Estado, Henry Kissinger, James Baker y Colin Powell.