El presidente Iván Duque anunció en su cuenta de Twitter que "a partir de este 16 de marzo, se restringe el ingreso al país de personas no nacionales y no residentes en Colombia".

Así las cosas, todos los pasajeros colombianos y residentes extranjeros tendrán aislamiento preventivo obligatorio por 14 días.

El anuncio del jefe de Estado se da luego de que el Ministerio de Salud confirmara diez nuevos casos en el territorio nacional, de los cuales siete son de personas procedentes del exterior.

Los nuevos diagnósticos se presentaron en Bogotá, Cartagena, Cali, Cúcuta, Dosquebradas, Manizales, Neiva y Medellín. Con estos, Colombia llega a 34 casos de COVID-19.

