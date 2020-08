El presidente de la República, Iván Duque, se refirió al video que fue divulgado en Twitter por la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, el pasado 20 de julio, en el que se escucha al jefe de estado referirse a la senadora Aida Avella como “la vieja esa”.

Aseguró que no lo hizo con mala intención. “Yo me atrevo a decir que cualquier persona habla así en términos coloquiales. Qué si lo debí haber hecho, no sé, no lo hice con sentido ofensivo, yo nunca uso malas palabras para referirme a la gente, pero si la expresión fue ofensiva la retiro, pero fue en términos coloquiales”, dijo el mandatario en entrevista con Blu Radio.

Lea también: Superindustria multa con más de $8.000 millones a 'cartel de raciones militares'

Según el jefe de Estado, es muy común que la gente use términos como esos sin que sea de forma despectiva o negativa.

Cabe recordar que esto lo dijo el presidente Duque cuando la senadora se encontraba haciendo el uso del derecho a la réplica y afirmó que el primer mandatario no estaba prestando atención a la intervención de la oposición.

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, con la intención de desmentir lo dicho por la senadora, publicó un video en su cuenta oficial de Twitter, donde se veía a Duque muy atento a lo que decía Avella.

Sin embargo, el momento incomodo se desató cuando se escucha a Duque decir: "Que la vieja esta, está diciendo que dónde estaba yo, que si no estaba escuchándola"

Le puede interesar: Rusia promete centenares de miles de vacunas del COVID-19 a finales de 2020

Minutos después, el video fue borrado de cuenta de la Vicepresidenta, pero era demasiado tarde, ya el video estaba generando miles de comentarios en redes sociales.

Incluso, horas después desde distintos sectores y desde el mismo Congreso varios senadores le exigieron respeto a Duque.