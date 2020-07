La Casa de Nariño, sede del Gobierno, informó que el presidente Iván Duque se sometió a una nueva prueba de coronavirus, luego de que Carlos Camargo Assis, presidente de la Federación de Departamentos, confirmara que dio positivo para coronavirus.

Camargo Assis fue invitado el pasado jueves a la sede presidencial, para participar en el programa "Prevención y Acción" que encabeza todos los días el Jefe del Estado.

Le puede interesar: Jair Bolsonaro, positivo por coronavirus

El fin de semana presente malestar, de manera preventiva me realice pruebas para #COVID19. Hoy me fue confirmado el resultado como positivo. Como lo he hecho desde el sábado, continuaré en aislamiento como indican protocolos y coordinando desde casa los asuntos de la @FNDCol