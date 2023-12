Dura pelea entre uribistas y petristas tras hundimiento de la marihuana recreativa

La plenaria del Senado se convirtió en un ring de pelea entre los congresistas del Pacto Histórico y del Centro Democrático, luego de que se hundiera la reforma constitucional con la cual se buscaba regular el uso adulto de la marihuana recreativa.

Congresistas de lado y lado se lanzaron acusaciones relacionadas con el favorecimiento de los narcotraficantes, tras la decisión que se tomó de archivar el proyecto.

El senador Miguel Uribe afirmó que el presidente Petro está del lado de los jíbaros. “No importa cuánto lloren y cuánto se lamenten, Colombia sabe que Petro y todos ustedes están del lado de los jíbaros y nosotros somos los que defendemos las familias colombianas, somos los que defendemos la libertad y la democracia”.

“Qué paradoja, son ellos los que proponen que la droga, que destruye la libertad, sea la que se apruebe, no importa cuánto griten como gamines o hampones, aquí nos quedamos defendiendo a Colombia”, sostuvo.

La senadora María José Pizarro cuestionó el tono del debate y dijo que no se puede permitir que se les compare con los narcotraficantes.

“Yo no veo nada de honorable en las palabras cuando éstas van cargadas de mentira, insulto y oprobio. Exijo que este debate no se dé bajo la base del insulto. Nosotros como bancada y proyecto político que hemos dado la vida y que nos han matado a nuestras familias, no aceptamos que nos igualen con los narcos, una cosa es un rebelde y otra cosa es un matón”, indicó.

La reforma que buscaba regular la comercialización del cannabis se hundió por quinta vez en el Congreso de la República, pero el proyecto muy seguramente será radicado nuevamente en el próximo periodo de sesiones ordinarias.