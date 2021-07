Dura réplica de la oposición a Duque en el Congreso de la República

Fuertes críticas hicieron los congresistas de la oposición al discurso del presidente Iván Duque durante la instalación de la última legislatura 2021-2022 del Congreso de la República realizada en el salón elíptico del Capitolio Nacional.

El senador por el Partido Verde, Antonio Sanguino, indicó que el Congreso de la República instala esta legislatura, en medio de enormes desafíos del estallido social y la pandemia. Además, dijo que el presidente Duque pretende esquivar la situación con reformas que no atienden el grito de la ciudadanía.

"Observamos con preocupación un resquebrajamiento de la democracia. Nos duelen los niveles de irrespeto por la vida del Gobierno Nacional. Sus actuaciones afectan la separación e independencia de los poderes del estado. Hemos retrocedido en materia de los Derechos Humanos, al ataque a los jóvenes, a los asesinatos de líderes sociales. Se ha vuelto habitual el desconocimiento de la legítima protesta social desenterrando arcaicas doctrinas de seguridad que colocan las fuerzas militares y de policía como parte de una conspiración", dijo Sanguino.

Agregó que "los copartidarios del Presidente han monopolizado las entidades de vigilancia, investigación y control, convirtiéndolas en agentes oficiosos del Gobierno y en puntas de lanza para debilitar a la oposición.

El senador Sanguino se refirió al desconocimiento de las observaciones que hizo la CIDH y las denuncias internacionales de organizaciones de Derechos Humanos y parlamentos del mundo.

"El Gobierno en lugar de reconocer sus errores, garantizar la protección de los derechos humanos y acoger las recomendaciones, acudió al irrespeto. La crisis de DDHH en este Gobierno es inocultable, desde el inicio del paro nacional, 84 personas fueron asesinadas de las cuales 28 son atribuibles presuntamente a la fuerza pública, 84 han sido víctimas de lesiones oculares y 72 se encuentran aún desaparecidas", puntualizó el congresista.

Sobre el tema de la vacunación y la pandemia del coronavirus indicó que "Colombia ha negociado mal las vacunas. La salud de los colombianos y colombianas ha estado presa, y el Gobierno sigue defendiendo los intereses de las farmacéuticas y se oponen a las patentes en casos graves, dándole prioridad a la industria farmacéutica".

Finalmente, dijo que "las relaciones internacionales se han visto afectadas con los incumplimientos del Presidente en materia ambiental mientras se comprometía con el acuerdo de Escazú, su bancada lo hundía. Además tiene una obsesiva utilización del Fracking poniendo en riesgo el ecosistema".

Por su parte, la representante a la Cámara por Bogotá, de la coalición Decentes y el pacto histórico, María José Pizarro, calificó como una falta de respeto que el presidente Duque se fuera de la instalación y no escuchara el discurso de la oposición, además, se refirió a que el país está viviendo una de las épocas más dolorosas de la historia, por lo que puso una bandera de Colombia al revés y un casco de la 'Primera Línea', mientras daba su réplica.

"Escuchamos a Iván Duque y pensamos que no vive en Colombia, se va justo cuando va a hablar la oposición, por eso no nos vamos a referir a un Presidente que no escucha sino a todos los colombianos. Estamos viviendo una de las épocas más dolorosas de nuestra historia y ese es el legado de Iván Duque, y será recordado por la indiferencia", sostuvo Pizarro.

Además, dijo que durante el discurso el presidente Duque elogió a los trabajadores de la primera línea de salud pero aún les sigue incumpliendo de manera digna.

"Dice que duplicó las UCI, y esas líneas de salud siguen esperando que les lleguen sus sueldos y condiciones dignas a ellos que han sacrificado su vida por los colombianos. Además el Presidente dice que son 35 millones de dosis de la vacuna pero se requieren 90 para alcanzar la inmunidad que se dará en dos años", sostuvo.

Con respecto a la matrícula cero, aseguró que "se garantizó con recursos de las universidades públicas y de los entes territoriales, no es una victoria del Gobierno es un reclamo del movimiento estudiantil".

Sobre la visión de Colombia ante los ojos del mundo dijo que "es una vergüenza" porque los países ven a Colombia irrespetando a los derechos humanos.

Finalmente hizo un llamado a todos los colombianos para hacer un diálogo social que debe comenzar por la juventud. "Señalarlos de terroristas es una actitud de terroristas. Hay que hacer un pacto por el empleo, por las pensiones dignas, un trabajo con dignidad. Un pacto por los derechos humanos que el Gobierno desconoció con el informe de la CIDH", aseguró la Representante a la Cámara por Bogotá.

Otro de los miembros de la oposición que dio su discurso durante la instalación de la nueva legislatura, fue Pablo Catatumbo, senador del partido Comunes, y se refirió a Iván Duque como un Presidente ausente.

"Un saludo al Presidente ausente que no quiere oír el discurso de la oposición. Aunque desde la torre de marfil el Gobierno se empeñe en negar, en no reconocer que vivimos una de las épocas más convulsionadas de nuestra historia nacional y como sucede con los restos de un naufragio, la pandemia sacó a la superficie el hambre, la pobreza y el desempleo. No son cifras que se inventó la oposición, son cifras oficiales por parte del Dane", dijo Catatumbo.

El senador Catatumbo dijo que el Gobierno Nacional se ha empeñado en afectar a la población con varias situaciones que se presentan y que no han sido atendidas.

"El mal manejo de la salud quedó demostrado con la pandemia, la educación de los jóvenes y niños es desoladora. La desatención de la producción agrícola y la importación masiva de alimentos ha arruinado el campo colombiano. Sobre este desolador panorama sigue galopando oronda la infame corrupción", puntualizó el senador.