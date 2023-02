Duro cruce entre el presidente Petro y el exminsalud Fernando Ruiz por reforma a la salud

El presidente Gustavo Petro y el exministro de Salud, Fernando Ruiz sostuvieron este viernes un cruce de mensajes por cuenta de la reforma al sistema de salud colombiano. Ruiz calificó de “engendro” la propuesta del Gobierno.

La discusión entre ambos empezó por cuenta de la respuesta de Ruiz a un video del representante Agmeth Escaf, en el que según el exfuncionario hay algunas impresiones con información del sistema de salud del país.

Según Escaf, “las EPS ganan más plata cuando no hacen su trabajo” y que las mismas funcionan como una aseguradora.

El exministro le respondió “de cada 100 pesos que en el año pasado el Gobierno dio para cubrir la salud de los colombianos, se gastaron $94 pagando atenciones".

“Si usted se pregunta: ¿qué pasaría si, Dios no lo quiera, le da un cáncer que cuesta entre 30 y 300 millones de pesos al año en tratamiento? ¿Quién paga esos 298 millones que hacen falta? No los paga usted, no los paga la gente, los paga la EPS”, explicó Ruiz.

Al trino de Ruiz, llegó la respuesta del presidente Petro: "¿Quién le dijo a usted que si alguien asegurado se enferma de cáncer, el pago lo hace la EPS? La IPS factura y el pago sale de los fondos públicos o contributivos de la salud, que también son públicos”.

De inmediato, el exfuncionario del gobierno Duque respondió: “Sí, Presidente, la EPS mancomuna los fondos y riesgos. Usa los recursos de quienes no consumen en quienes demandan, hacen el ajuste actuarial del gasto y la gestión del riesgo. Eso es un asegurador. Protege la exposición de las familias al riesgo de salud. Por eso son eficientes”.

