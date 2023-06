Duro reclamo de Claudia López al comisionado de Paz tras disturbios en la U. Nacional

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le hizo un duro reclamo al comisionado de Paz, Danilo Danilo Rueda y dijo que es inaceptable que el Gobierno Nacional esté en negociaciones de paz con las disidencias de las Farc, mientras suceden actos violentos como el que se registró en la Universidad Nacional y que dejó un uniformado gravemente herido, además de otras personas.

La funcionaria señaló que “se lo dije al señor comisionado de Paz, es inaceptable, apreciado Danilo, que ustedes estén en negociaciones con las disidencias y no les exijan que paren el reclutamiento. Si están en negociaciones de paz es para movilizarse y entregar las armas, no para crecer, o reclutar. ¡Exíjanles, por favor que no recluten jóvenes en Bogotá, ni en ninguna parte de Colombia”, dijo López.

Le puede interesar: No estoy de acuerdo con el ingreso de la Policía a la Universidad: rectora de la U. Nacional

La alcaldesa Claudia López también enfatizó sobre el "show en los Llanos del Yarí (Caquetá) con ‘Iván Mordisco’ y las disidencias", en donde habló uno de los jóvenes reclutados en Bogotá sobre la presencia de estos grupos armados ilegales en la capital del país.

López enfatizó que el presidente de la República, Gustavo Petro, es el encargado de dar las órdenes a la fuerza pública, al tiempo que agregó que desde el pasado mes de febrero se había entregado un informe detallado al Gobierno sobre la presencia de estos grupos armados ilegales y que hayan sido los responsables de ingresar con armas a la Universidad Nacional.

“Como es posible que esas mismas disidencias entren con armas a la Universidad a matar policías, no vinieron ni a dialogar. Por eso insisto, que sería injusta una estigmatización a los estudiantes. La universidad es víctima de esos grupos armados ilegales que ingresan a la fuerza a sus instalaciones”, finalizó.

Más información: Policía herido en medio de enfrentamientos en la U. Nacional se encuentra en coma inducido

La Clínica de la Policía entregó el más reciente parte médico del patrullero Jhon Fredis Rodríguez, quien se debate entre la vida y la muerte y se encuentra en coma inducido para mantener su estabilidad neurológica.

El uniformado presenta fracturas en su mandíbula, heridas y sangrado pulmonar, por lo que su estado es bastante crítico.

Su familia oriunda de Ciénaga (Magdalena), viaja a la ciudad de Bogotá, acompañar al uniformado.