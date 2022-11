Duro regaño a Mindefensa y a la cúpula por no asistir a debate sobre seguridad

Aunque en el Senado de la República se había programado un debate sobre los problemas de seguridad que se presentan en el país, el ministro de Defensa, Iván Velásquez y la mayoría de los miembros de la cúpula militar, no asistieron a la sesión.

Esto molestó al senador liberal Alejandro Chacón, citante a esta discusión, diciendo que se trata de una falta de respeto con el Congreso de la República que tiene la obligación de hacer control político. Además, recordó que las citaciones que se hacen a los funcionarios del Gobierno siempre son vinculantes.

Pese a la ausencia del ministro Velásquez y de los militares, el senador Chacón continuó adelante con el debate. “A mí no me faltan al respeto, le faltan el respeto al Congreso, al país, a la función propia del control político, que es una de nuestras funciones constitucionales. Seguramente con esa inasistencia que no hiciéramos el debate, pero se equivocan porque yo no hago debates personales, lo hago por la nación, este no es mi primer debate sobre seguridad, yo no personalizo los debates”, sostuvo.

“Lamento mucho el desinterés, el irrespeto, pero así sea con el celador, con el guardia, con nuestra Policía que nos cuida en este Congreso, haré este debate”, añadió.

El congresista advirtió que pese a la política de paz total, en los territorios se siguen presentando hechos de violencia que afectan a los ciudadanos.

“Que sepa el señor ministro que nos están matando, que nos están secuestrando, que están extorsionando, que siguen desapareciendo personas y que necesitamos ministro y Fuerza Pública para enfrentar todas las actividades delincuenciales que aún siguen ocurriendo en Colombia”, manifestó.

El senador Guido Echeverry lamentó que al debate no hayan acudido los funcionarios del Gobierno para responder por lo que está sucediendo.

“Lástima que a este debate no hayan acudido buena parte de los funcionarios. Es muy preocupante que el Gobierno haya tomado la costumbre de no asistir a las citaciones que le hace este Congreso o la Corte Constitucional, cuando los invitaron a discutir el estado de cosas inconstitucional que ha sido declarado por la Corte en más de cuatro ocasiones”, sostuvo.

El senador José Vicente Carreño, del Centro Democrático, cuestionó que durante el gobierno de Gustavo Petro se hayan disminuido las operaciones militares contra los grupos ilegales.

“No he visto en estos tres meses de gobierno una acción contundente contra los grupos criminales de este país y eso nos preocupa, nos preocupa el debilitamiento de las operaciones”, indicó.

El único miembro de la Cúpula Militar que asistió al debate de control político fue el director de las Policía Nacional, el general Henry Sanabria.