Duro rifirrafe en Cámara por legalidad de debate al Minhacienda

El presidente de la Cámara, Carlos Cuenca, se enfrentó al a los representantes liberales Alejandro Carlos Cachón y Juan Carlos Losada a que sesionen de manera presencial, luego de una discusión que se presentó por la legalidad de la citación a debate de control político al Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Cuenca anunció que la sesión plenaria citada para escuchar al Ministro de Hacienda era de carácter informativo y no debate de control político, argumentando que la plataforma digital utilizada no era apta para que la sesión tenga un sustento jurídico.

Los representantes liberales Juan Carlos Losada y Alejandro Carlos Chacón pidieron la palabra para reclamar que están dadas las condiciones para que se dé un debate de control político al Ministro de Hacienda y no se convierta en una sesión informal.

"Yo conozco la posibilidad de llamar a un monólogo para que un funcionario de un Gobierno rinda por una hora, como lo hace también el Presidente de la República todos los días, pero una cosa muy distinta es lo que usted hizo en la sesión pasada, tengo los videos, donde usted convoca es a debate de control político, entonces oigamos al Ministro y siga impidiendo que el Congreso haga los cuestionamientos que tenga que hacer", señaló Chacón.

A esta afirmación le respondió el Presidente de la Cámara al representante nortesantandereano: "Doctor Chacón, no deje en el ambiente que yo le hago favores al Gobierno Nacional, yo no soy corrupto, si usted cree que soy corrupto lo invito al Consejo de Estado o la Procuraduría o a la Corte Suprema de Justicia para que me denuncie pero si quiere que rinda el control político venga y haga presencia como lo estoy haciendo yo y dándole la cara a los colombianos".