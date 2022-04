Duro 'vainazo' de Fico Gutiérrez por reunión de hermano de Petro con Iván Moreno en la cárcel

El candidato presidencial del ‘Equipo por Colombia’, Federico Gutiérrez, se pronunció en medio de la polémica que se ha generado por la reunión que sostuvo Juan Fernando Petro, hermano de Gustavo Petro, con el exsenador Iván Moreno en la cárcel La Picota de Bogotá.

Moreno fue condenado, junto con su hermano el exalcalde Samuel Moreno, por hechos de corrupción relacionados con el carrusel de la contratación en Bogotá.

Según han dicho desde la campaña presidencial de Gustavo Petro, esta cita se dio en el marco de un “perdón social” que se está buscando con todos los sectores del país, incluidos el propio Álvaro Uribe Vélez y la guerrilla del ELN.

Sin embargo, esta posición fue criticada duramente por el aspirante 'Fico' Gutiérrez, quien acusó a la campaña del Pacto Histórico de hacer alianzas con corruptos.

“Mientras nosotros buscamos aliarnos con los ciudadanos en las calles de Colombia, la otra campaña busca alianzas con los corruptos desde las cárceles. Otra gran diferencia de modelo de país”, sostuvo en su cuenta de Twitter.

El candidato Gustavo Petro justificó la visita de su hermano a Iván Moreno. “Él no es narco, no es parapolítico, fue corrupto. Él está en un proceso muy interesante desde el punto de vista personal. Lo que Moreno nos ha sugerido es ser constructor de algo que he propuesto que se llama el perdón social y eso se está discutiendo dentro de las cárceles”, dijo en entrevista con W Radio.

El comentario de ‘Fico’ Gutiérrez ha generado diferentes reacciones en las redes sociales a favor y en contra. Algunos señalan que es peor que Gutiérrez tenga el respaldo de la casa Char y del uribismo, mientras que otros defienden al candidato del ‘Equipo por Colombia’, diciendo que es el único aspirante que está buscando a la ciudadanía en las calles.