Edward Rodríguez no tiene impedimento para aspirar a la Presidencia: Uribismo

El representante a la Cámara del Centro Democrático Edward Rodríguez al parecer sí podrá ser precandidato a la Presidencia de la República, pese a que en principio el Comité de Ética de la colectividad lo había excluido de la posibilidad de aspirar.

Según Rodríguez, en las últimas horas recibió una comunicación de la dirección del partido a través de la cual se le informa que no tiene ningún impedimento para ser precandidato presidencial en el 2022.

“Recibí comunicación dirigida por la Dirección Nacional del Centro Democrático y suscrita por el Comité de Ética y Disciplina en la cual dicho órgano aclara que no tengo ni he tenido impedimento, ni sanciones éticas, morales o disciplinarias que me impidan aspirar a la Presidencia de la República”, indicó.

Y añadió: “El buen nombre es el mayor tesoro del ser humano y a pesar de que las opiniones políticas intentaron acabar con mi legítima aspiración hoy más que nunca estoy convencido en que debemos asumir el debate con altura, desde el poder de las ideas y de las propuestas que sigan construyendo un país de oportunidades”.

El congresista indicó que este es el momento de que todos los sectores políticos afinen se unan por el bien de Colombia e invitó a la militancia del uribismo a trabajar por el bien del país.

“Con convicción y certeza convocó a los militantes, a los simpatizantes, a los demócratas y a los colombianos en general a unirnos por un bien superior que es Colombia. Es momento de superar las injusticias y la calumnia, de pasar de la indignación a la acción, es momento de sentirnos orgullosos del legado que hemos construido y que a través de mentiras sistemáticas han pretendido hacernos sentir vergonzantes”, manifestó.

“La polarización y los extremos no son el camino. Sí es posible construir desde las soluciones sin agresiones, sí es posible construir aceptando las diferencias. Estoy seguros que el Centro Democrático sigue siendo opción de poder, pero sobre todo la respuesta y el futuro de Colombia”, indicó.

Así las cosas, el representante Edward Rodríguez podría continuar en el proceso que se diseñó dentro del Centro Democrático para la escogencia del candidato único que se dará a conocer el próximo 22 de noviembre.