EE.UU. responde a crisis en Colombia: “Continuamos construyendo sobre nuestra alianza”

El Departamento de Estado de Estados Unidos respondió a la crisis que atraviesa el gobierno del presidente Gustavo Petro, tras los audios del exembajador Armando Benedetti y los más de 15.000 millones de pesos que habrían hecho parte de la financiación de la campaña presidencial.

El gobierno norteamericano señaló que "Estados Unidos valora a Colombia como un socio estratégico en América Latina. Continuamos construyendo sobre nuestra excelente alianza con Colombia, bajo la administración de Petro y a través de un amplio conjunto de objetivos compartidos".

El Departamento de Estado de EE. UU. no se pronunció directamente sobre los audios de Armando Benedetti que divulgó la Revista Semana y dijeron que es el exfuncionario quien deberá entregar las explicaciones del caso.

Finalmente, Estados Unidos tampoco se pronunció sobre eventuales encuentros que se pudieron dar entre el exembajador Armando Benedetti y miembros del Departamento de Estado, en Venezuela.

Cabe mencionar que el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se refirió a los audios de Armando Benedetti, quien no da buenos comentarios a su gestión como ministro y señaló que "no me molesta que en sus chats no haya tenido gestos muy amigables conmigo, entiendo el momento, estoy seguro que nadie en el Gobierno esperaba esta reacción, Benedetti gozó de la confianza del presidente y pues bueno, ese es el resultado. Yo me quedo con el político que conocí y con el que compartí".

En diálogo con RCN Radio, el funcionario señaló que el escándalo ocasionó que se frenaran las reformas que tramitó el Gobierno ante el Congreso.

"Las declaraciones del señor exembajador Armando Benedetti generaron la normal crisis política que este tipo de declaraciones produce. Ahora bien, uno debe preguntarse cuál de todas las declaraciones, porque como él mismo señala, estas se producen en un momento de furia, tragos y decepción política, pero esto ya lo deben investigar los entes correspondientes. Nosotros, como Gobierno, debemos ayudar a que estas se realicen", afirmó el ministro.

Por: María Molina.