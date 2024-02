Pidió coherencia a los integrantes del conservatismo, de cara a la relación que tienen con el Gobierno de Petro. “Los colombianos esperan en estos momentos claridad en lo que representamos y convicción en lo que defendemos”, manifestó.

“Esa es la razón por lo cual he decidido presentarle mi renuncia al Directorio Nacional Conservador, agradeciéndole la confianza que me entregaron y con la convicción profunda de que no fui inferior al reto que me plantea la coyuntura que atraviesa el país”, añadió.

Dijo que “en este momento de crisis nacional la relación con los partidos ideológicamente opuestos debe ser a través de la discusión, el debate democrático y la conciliación de las políticas públicas, en donde se respeten las visiones contrarias con una sola finalidad, el bienestar de los colombianos”.

Así las cosas, el Directorio Nacional del Partido Conservador tendrá que reunirse en los próximos días para elegir a la persona que reemplazará a Cepeda en la presidencia de la colectividad.