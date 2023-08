"Él abandonó a mi mamá siendo yo un recién nacido": Nicolás Petro se sincera sobre Gustavo Petro

Nicolás Petro se sincera sobre Gustavo Petro

Hace poco se conoció una entrevista de Nicolás Petro con Revista Semana, allí habló de varios temas, entre esos la relación que siempre ha tenido con su padre.

En medio del diálogo, Nicolás afirma que cree que su padre no lo quiere, además dijo que su padre lo abandono cuando apenas era un bebé.

"Si él no me crio, no fue por culpa mía. Fue porque él abandonó a mi mamá siendo yo un bebé recién nacido. Esa es la realidad. O sea, no es culpa mía que él no me haya criado". , dijo Nicolás.

Asimismo, dijo que este abandono se dio, ya que Petro se fue a vivir a Europa, razón por la cual la relación fue distante y fría.

"Siendo yo muy pequeño, él se fue a vivir a Europa, entonces, obviamente, fue una relación bastante distante y fría por parte de él", indicó.

Sin embargo, también dijo que a pesar de la relación distante que tuvieron , él siempre lo admiro.

"Yo siempre he querido a mi papá y siempre lo he admirado muchísimo. Él, para mí, era mi superhéroe, realmente. Pero siempre fue una relación muy distante y fría por él", contó el hijo del mandatario.