El agarrón de dos pesos pesados de la política por lo que piensan de los tatuajes

Las diferencias entre líderes políticos en redes sociales como Twitter, no cesan sobre todo en esta época electoral. Esta vez la discusión se dio entre Germán Navas Talero, uno de los congresistas con más experiencia dentro de la Cámara de Representantes y el concejal de Bogotá Julián Rodríguez Sastoque, quienes protagonizaron “un agarrón” en el que no faltaron los señalamientos.

Todo surgió por un comentario que hizo Navas Talero en una publicación donde señaló y cuestionó a un hombre por tener tatuajes en su cuerpo: “Que más se puede esperar de un sujeto lleno de tatuajes”, escribió Navas al referirse a un hombre señalado de maltratar a una joven en Bogotá.

Ese comentario recibió el rechazo de muchos usuarios de la red y del concejal Julián Rodríguez Sastoque, quien tildó a Navas de machista, homofóbico y misógino.

Le puede interesar: Utiliza la sotana para hacer política: Uribismo arremete contra el arzobispo de Cali

“Yo sí celebro que este personaje salga del Congreso. Estuvo atornillado 32 AÑOS y es una práctica que debe ser cuestionable en cualquier caso. Fue obstáculo para nuevas generaciones en su partido. Un político retrógrado, machista, homofóbico y misógino. Se quedó en el Siglo XX”, escribió Rodríguez Sastoque en su cuenta de Twitter.

En ese intercambio, hubo un respaldo para Navas por parte del concejal Carlos Carrillo, quien intervino asegurando que “usted (Julián Rodríguez) no tiene ningún tatuaje pero sí las mismas mañas de cualquier politiquero de marras.@GNavasTalero ha ganado todas las elecciones en las que ha estado con sus votos no cargando maletas. Si los ciudadanos decidieron reelegirlo fue porque no se sintieron defraudados”, recalcó.

Lea también: “Hay muchos muertos que lo persiguen”: oposición sobre video de Uribe hablando con estatuas

Rodríguez no dudó en responder y refutar. “Estaba demorado en salir a defender a uno de sus padrinos políticos. Eso mismo decía Gerlein, que la gente lo reelegía porque lo querían. Esta versión de izquierda no hace menos mala la práctica de atornillarse. Pdta. ¡A cargarle las maletas a Roy, Saade y Luis Pérez!”, le dijo.

Cabe destacar que el congresista del Polo Democrático Germán Navas Talero se retirará de la política después de agosto de 2022, al no inscribir su candidatura o aspiración para las próximas elecciones.