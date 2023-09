“El antídoto contra el consumo de drogas es el amor”: el mensaje de Gustavo Petro

Concluyó la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas, con un llamado contundente a cambiar el paradigma de dichas sustancias, reconociendo el fracaso de la guerra y creando una Alianza Latinoamericana Antinarcóticos.

Tanto los presidentes Gustavo Petro y Andrés Manuel López de México, coincidieron en decir que con esta conferencia, lo que se trataba era construir una visión común a partir de las reflexiones de todos los participantes y llegar a la Cumbre Internacional de Drogas en 2025 con una visión común, pues lo que se quiere es que América latina hable por sí misma y no repita el discurso del poder mundial.

“Quizás el hecho de que sea Colombia y México los llamados de esta reunión tiene un valor en el planeta y en la humanidad, pues somos las mayores víctimas de esta política y empiezo a subrayar la palabra víctimas, no victimarios”, indicó el mandatario de los colombianos.

Durante su discurso, Petro también manifestó que actualmente la dinámica de la guerra contra las drogas hecha en Estados Unidos hace 50 años, ha hecho a toda la sociedad latinoamericana víctimas de sus consecuencias.

“Somos las mayores víctimas de esta política. Nos han señalado como victimarios y ha sido tanto el temor ante el poder mundial de nuestros líderes, que lo único que han hecho de manera vergonzante es repetir el discurso oficial de la guerra contra las drogas durante 50 años. Creemos que si nos separamos, nosotros mismos nos autocensuramos, porque tememos que nos digan que estamos aliados con el narcotráfico”, señaló.

Agregó que la política llamada guerra contra las drogas ha fracasado, “si la continuamos vamos a sumar otro millón de muertos y quizás la muerte de la democracia”.

Desde su punto de vista como economista, Petro hizo referencia a la dinámica básica del mercado, asegurando que si se disminuye la demanda de sustancias psicoactivas, obligatoriamente se disminuye la oferta. Mientras que sí se ataca a la oferta, lo único que se genera es un aumento de valor de estas sustancias.

“Para acabar el narcotráfico hay que reducir la demanda. ¿Es ese precio la variable?, no, la demanda de las drogas no depende del precio, sino de los adictos. Hay adicciones que habría que mitigar desde la ciencia. Las adicciones crecen porque hay falta de afectos en la sociedad, es decir, de amor, ¿Cuál es el antídoto contra el consumo de drogas?: el amor”, la soledad aparece como el mayor factor de consumo de drogas”, enfatizó el jefe de Estado.

En otro de los apartes de su discurso, el presidente manifestó que se debe proteger a los consumidores, construirles entornos, que estén basados en el amor.

“Lo que yo le propongo a los expertos es que reunamos los presidentes, demos un paso más, una voz diferente y unificada que defienda a nuestra sociedad, que no repita un discurso fallido y sin vergüenza. No tenemos nada que ocultar. Las drogas no son un problema militar sino de salud en la sociedad”, sostuvo.

El encuentro finalizó en Cali con un documento de 10 puntos, firmado por el Canciller Álvaro Leyva Durán y su homóloga Alicia Bárcena, en el que se refleja el compromiso común de los países de abordar de forma integral, multidisciplinaria, equilibrada, amplia, basada en evidencia científica y de forma efectiva, el problema mundial de las drogas, atendiendo sus causas estructurales.