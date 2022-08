El árbol de la elección de contralor nació torcido: Roy Barreras

El presidente del Congreso explicó que en caso de que no se hubiera logrado sesionar no se hubiera podido crear una lista de elegibles a contralor. "Se iba a generar un vacío institucional que habría significado por primera vez la posibilidad de no elegir contralor. No lo lograron y agradezco a los congresistas que acudieron ayer de manera responsable a cumplir con su deber", dijo.

E indicó que, "era falso el presidente Gustavo Petro estuviera intercediendo en la elección del contralor. Entendemos el nerviosismo y la dificultad de transmitir una imagen positiva, pero ese árbol nació torcido y fue difícil de enderezar".