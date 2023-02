El articulado de la Reforma a la Salud aún se está construyendo, dice la ministra

La ministra de Salud, Carolina Corcho, anunció en el marco del Foro Sobre la Reforma a la Salud, que realizó la Academia Nacional de Medicina, que no se tiene el articulado de la reforma a la salud teniendo en cuenta que apenas se está construyendo.

La funcionaria señaló que se encuentra analizando con el Ministerio de Hacienda la parte financiera de este proyecto que será presentado al Congreso de la República.

“Hasta el momento no tenemos aún el articulado, no porque no se quiera presentar sino por un tema de confianza pública, estamos en la redacción de los últimos artículos de disposición generales y transitorias, es decir lo que define la transición en compañía del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la dirección de planeación nacional”, dijo.

Añadió que el mismo se encuentra en la fase de discusión económica evaluando con expertos el impacto financiero del proyecto de ley para los colombianos y el país.

“Eso supone una serie de discusiones alrededor de los números, de la cifras, el impacto fiscal de la reforma y los costos”, explicó.

Recalcó que cuando se tenga el documento listo se dará a conocer para evitar más desinformación alrededor de la reforma a la salud en Colombia.

“Cuando esté el documento listo se dará a conocer. No queremos seguir dando a conocer borrador y que el gobierno cada dos días tenga que salir hacer una nota aclaratoria, porque eso contribuye más a la confusión general y lo que queremos es que cuando ya se entregue esté articulado al país, se haya consumado todas las fases internas que tiene que hacer un gobierno en un proyecto de ley”, indicó.

Confesó que desde que llegó al Ministerio de Salud su intención era socializar de forma temprana la reforma a la salud que alista el Gobierno sin embargo las orientaciones fueron otras.

“La intención mía era socializar esta reforma a la salud desde el semestre pasado y ese había sido el compromiso con las diversas organizaciones médicas, pero ya en este momento no me mando sola, yo respondo a una jefatura de estado y un consejo de ministros”, subrayó.

Recalcó que el Gobierno determinó que su agenda legislativa en el primer semestre por la importancia y por la resistencia en algunos sectores que representa este tema, podría poner en riesgo la discusión sana de la agenda legislativa del primer semestre.

“La decisión del Gobierno fue suspender esta discusión hasta tanto no se aprobaran sus reformas de primer semestre y retomarla este semestre del 2023”, aseguró.

La ministra en el marco del evento nuevamente criticó el papel de las EPS y los recursos del sector público que manejan las entidades privadas y mostró las fallas del actual sistema de salud con la atención de los colombianos.

“Los orígenes de esta reforma es la ley estatutaria (...) pero a nuestro juicio esta no ha sido implementada, porque requiere un desarrollo ordinario que genera las condiciones estructurales del sistema para que se garantice el derecho fundamental a la salud”, manifestó.

Corcho explicó además el origen de la reforma a la salud y parte de sus artículos, donde participaron activamente diferentes organizaciones de la sociedad civil, que han estado a lo largo de los últimos años y meses, actuando los puntos necesarios para mejorar el sistema de salud en Colombia.

“El punto en el que está el documento de la reforma que entregó la comisión de la sentencia T-760 está en manos del gobierno y está surtiendo sus últimas modificaciones en los artículos transitorios para poder ser dado a conocer en el país”, sostuvo.