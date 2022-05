El atentado que denunciaron Petro y Francia Márquez y que terminó siendo falso

No obstante, e, brigadier General, Javier Josué Martín, comandante de la Policía del Vallle de Aburrá, aclaró que no hubo ningún artefacto explosivo, dado que lo que se encontró no tenía capacidad de detonación, por lo que tampoco pudo haber una detonación controlada tal y como se dijo en el trino replicado por Petro y Márquez.

El uniformado explicó que acudieron a revisar un paquete sospechoso por un llamado ciudadano, "Personal antiexplosivos verificó paquete sospechoso cerca a sede política en Bello, luego de inspección se constató que se trataba de simulación de artefacto explosivo sin capacidad de daño".

Los elementos fueron llevados a un laboratorio para investigar los posibles responsables de este hecho que solo quería generar zozobra.