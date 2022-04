El camino jurídico para nombrar registrador ad hoc

Varias han sido las voces de rechazo contra el registrador nacional Alexander Vega. Sectores políticos han pedido su suspensión, incluso las campañas presidenciales pidieron que se aparte del cargo ante la crisis de credibilidad en el proceso electoral y el tinte de presunto fraude que dejó las elecciones del 13 de marzo.

RCN Mundo consultó con expertos jurídicos cuál sería el camino para nombrar un registrados ad hoc, tal como pidió la candidata presidencial Ingrid Betancourt ante la Procuraduría General de la Nación.

El presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia, Hernando Herrera, dijo que la procuradora Margarita Cabello debe suspender al registrador actual, en medio de las investigaciones que se adelantan en su contra, para que las altas cortes que lo eligieron, puedan nombrar su reemplazo provisional.

“Lo primero es que la procuraduría ordene la suspensión, que puede ser por semanas o por meses; una vez se surta esa suspensión, tendría que designarse el registrador ad hoc bajo el mismo sistema que se usa para elegirlo, es decir, las cortes deberían escoger su reemplazo interino”, explicó Herrera.

Frente a las peticiones de suspensión al registrador Alexander Vega, la procuradora Cabello dijo que no era tarea fácil, teniendo en cuenta que el proceso se encuentra en estudio probatorio.

Cabello explicó que hasta que no exista una prueba que demuestre la necesidad de esa suspensión, la entidad no lo podría suspender; además que esa decisión tendría que tomarse con un llamado a juicio disciplinario o pliego de cargos, debido a que no se tomó cuando se abrió la investigación, explicaron fuentes de la entidad.

“Estamos en la etapa probatoria todas las pruebas que ordenamos se están revisando y después de ese análisis es cuando se toma la decisión”, dijo Cabello.

Otro camino para nombrar registrador ad Hoc es la renuncia de Alexander Vega para que el proceso de elección de su reemplazó pase directamente a las altas cortes.

En ese punto, los tribunales tendrían que hacer una convocatoria para escoger el reemplazo de la lista de personas que se presenten interesadas en el cargo y mientras que se elige nuevo registrados, se nombraría uno provisional.