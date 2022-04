El candidato a vencer no es ‘Fico’, Fajardo, Rodolfo o Ingrid: Gustavo Bolívar 

El senador electo por el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, uno de los más cercanos al candidato presidencial Gustavo Petro, llamó la atención de los escenarios posibles de cara a la primera vuelta presidencial del próximo 29 de mayo.

En un video publicado en su cuenta de Twitter, Bolívar señaló que, “quise hacer este video porque tengo una gran preocupación por las elecciones del 29 de mayo. Yo siento que no hemos dado en el clavo con el candidato que nos puede vencer en la primera vuelta. Ese candidato no es 'Fico', no es Fajardo, no es Rodolfo Hernández o Ingrid Betancourt. Ese candidato es el miedo a Petro”, dijo.

Le puede interesar: ¿Perdón social?: Hermano de Gustavo Petro se reunió con Iván Moreno en La Picota



Asimismo, señaló que “mucha gente no va a votar por 'Fico', va a votar porque quiere que Petro no gane la Presidencia”.

En ese sentido, Gustavo Bolívar pidió unir esfuerzos a todos los simpatizantes del Pacto Histórico para ganar en la primera vuelta.

“Tenemos que atacar desde hoy mismo ese fenómeno del miedo que siente la gente de que Gustavo Petro sea presidente. Hay que pedirles una oportunidad, hay que decirles que el miedo que deberíamos sentir hoy es a seguir como estamos”, sostuvo.

Lea también: Rodolfo Hernández propone que Colombia sea potencia en marihuana medicinal



De igual forma, el congresista indicó que “la segunda vuelta es muy peligrosa. Siento que en segunda vuelta nos arrebatan este sueño. Yo siempre lo he dicho, ojalá esté equivocado y sería lo mejor. Por eso, hagamos todos los esfuerzos para ganar en primera vuelta. Yo sé que si ganamos en primera vuelta se acaba la pesadilla”.

Finalmente, el senador electo cuestionó la publicidad que ha utilizado la derecha en el país y precisó que “para evitar que Petro llegue a la presidencia ha sido mucho más eficiente, entre ellos que nos va a expropiar, que es comunista y que nos va a quitar la pensión”, puntualizó.