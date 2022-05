El candidato presidencial, diferente a Ingrid, que también se retiraría de la campaña

Cuando el país entra en la recta final de las campañas políticas de los candidatos que aspiran a la presidencia, el ambiente político se hace más tenso y las disputas entre candidatos son mayores, especialmente cada vez que se conocen los resultados de una encuesta.

En el caso de aquellos candidatos que no tienen porcentajes significativos en las encuestas, o cuyos resultados parecen dejar claro que sus opciones son nulas, se está comenzando a rumorar sobre posibles retiros de sus candidaturas.

La semana pasada se conoció que Ingrid Betancourt estaría considerando retirar su candidatura después de conocer los más recientes resultados de las encuestas. La candidata hizo unas declaraciones que muchos interpretan como su retiro inminente en la carrera por llegar a la Casa de Nariño.

“Hemos estado trabajando en eso; hemos hablado con todos. La unión es posible, pero obviamente hay que deponer egos y hay que estar generosos por Colombia (...) Aquí, de tres, dos tenemos que renunciar. Yo estaría dispuesta a hacerlo con tal de darle una opción a Colombia (…) Si es Rodolfo de primeras, no tengo ningún problema, si es Sergio, me encantaría, no tengo ningún problema. Necesitamos unir a Colombia”, declaró la candidata a Noticias RCN.

Ahora, con la llegada de mayo y las elecciones a la vuelta de la esquina se conoció que otro candidato estaría considerando la misma decisión que Betancourt.

Se trata del exgobernador de Antioquia, Luis Pérez, quien le confesó al 'Termómetro Político' de Noticias RCN que está pensando en retirarse.

"Yo no soy de los que estorbo, de los que se mete en misiones imposibles. Los empresarios siempre sabemos si es posible avanzar o no", dijo Pérez quien es candidato del Movimiento Ciudadano Colombia Piensa en Grande y cuya fórmula vicepresidencial es Ceferino Mosquera.

De confirmarse la noticia de los dos mencionados retiros, queda más clara la parrilla de candidatos que tienen opciones reales por llegar a ser el mandatario de los colombianos.