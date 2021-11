"El clamor es que el centro se una", Sergio Fajardo abre las puertas a nuevas alianzas

En un comunicado público, el exgobernador de Antioquia y precandidato presidencial Sergio Fajardo hizo un llamado a la unión y hacer un pacto entre los sectores de centro. Según Fajardo “hoy, más que nunca, el clamor es a que el centro se una y llegue a marzo como una opción real de cambio. En 2022, Colombia va a tener un gobierno de centro”.

“Hoy quiero, personalmente, extender una invitación sincera a los demás precandidatos de centro - sean de la Coalición de la Esperanza o no - a que nos sentemos a trabajar en un acuerdo de mínimos que nos permita unirnos y enfrentar como una fuerza conjunta a los extremos políticos que tanto riesgo representan para el país. Estoy listo a discutir, a debatir y a tramitar las diferencias”, dijo.

En su pronunciamiento incluso Fajardo apeló a la autocrítica “soy consciente de que en algunas oportunidades me he equivocado. No se trata acá de castigar a nadie por los errores que haya podido cometer, sino de construir, a partir del reconocimiento de estos errores y de la voluntad clara e inequívoca de enmendarlos y corregirlos, una coalición de centro que nos permita llegar al poder y adelantar, a partir del próximo año, las transformaciones que exige el país”.

Aunque Fajardo no mencionó nombres en específico como Alejandro Gaviria, puntualizó que “está listo para competir, pero, sobre todo, estoy listo para trabajar por Colombia”.

Finalmente propuso un acuerdo con cuatro puntos fundamentales enfocados en una construcción de programas de gobierno, rechazar el clientelismo, tener listas al Congreso conjuntas dentro de la Coalición de la Esperanza y que los que estén en ese proyecto gobiernen juntos.

Este pronunciamiento se da tras el pronunciamiento del Nuevo Liberalismo quien contempla la decisión de presentar sus listas propias a Senado y Cámara.