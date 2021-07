El Comité del Paro no tiene iniciativa legislativa: Gobierno

El ministro del Interior, Daniel Palacios, habló de los proyectos de ley que fueron anunciados por los miembros del Comité Nacional del Paro.

Las organizaciones sociales impulsarán alrededor de 10 iniciativas encaminadas a garantizar los programas sociales que necesita el país, como una renta básica para más de 7 millones de personas, gratuidad universal para todos los estudiantes, fortalecimiento de la red pública de salud, una iniciativa para apoyar a las pequeñas empresas y el sector agropecuario, al igual que garantías para la protesta pacífica, entre otras.

Sin embargo, el Gobierno aclaró que los miembros del Comité del Paro no tienen iniciativa legislativa y que los mismos deberán ser presentados por congresistas que posiblemente respalden estas ideas.

“Lo primero que hay que aclarar es que no es el comité del paro el que radicará los proyectos porque ellos no tienen iniciativa legislativa, lo harán a través de algunas bancadas”, indicó Palacios.

En diálogo con RCN Radio, el funcionario dijo que se debe dar un mensaje claro al país y que “Colombia no tiene tolerancia contra las vías de hecho ni las acciones de violencia. Es bienvenido que esas iniciativas hagan su trámite en el Congreso de la República y allí se darán los debates y decidirán que se aprueba y qué no se aprueba”, manifestó.

El ministro rechazó que se esté gestando una especie de amenaza de los líderes de las marchas, en caso de que estas propuestas no salgan adelante. “No puede haber una especie de amenazas de que si no se aprueban habrían vías de hecho, deben aceptar las reglas de la democracia y si no se aprueban estos proyectos tendrán que aceptarlo”, sostuvo.