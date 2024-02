El Congreso no se dejará presionar por las marchas: Iván Name

El presidente del Congreso, Iván Name, se pronunció sobre las marchas que está preparando la oposición para el próximo 06 de marzo con el ánimo de pedir el archivo de las reformas sociales que tramita el Gobierno.

Según Name, dichas movilizaciones son inconvenientes y pueden generar hechos de violencia. Además, advirtió que bajo ninguna circunstancia se dejarán presionar, porque el poder legislativo tiene la legitimidad para sacar adelante las iniciativas que mejor le convengan al país.

“Venga de donde viniere, ese es un proceso inconveniente, porque cualquier día nos podemos ver en una guerra civil. Una democracia es muy frágil, vulnerable y llevar la confrontación a las calles, sea del sector de dónde venga, es una equivocación”, indicó.

“Ya veo que están convocando otros sectores para marchas contra las reformas; aquí no nos van a presionar ni a favor ni en contra, con marchas en las calles, el Congreso tiene la fortaleza institucional y la respetabilidad para tramitar las reformas que le convienen a Colombia”, añadió.

Afirmó que el Congreso de la República continuará el estudio de los proyectos que el Gobierno ponga a su consideración y serán los partidos los que determinen si los mismos deben o no salir adelante.

“Y si se habla de que el Congreso no tiene la autoridad, esa es una ignorante afirmación, porque los que se equivocan no son las instituciones, sino los hombres. Si hay deficiencias en las instituciones no es por ellas, sino es por sus componentes. Nosotros tenemos toda la autoridad para el trámite de las leyes y las estamos estudiando serenamente y vamos a decidir las que le convengan al país”, sostuvo.

La reforma pensional no ha podido avanzar en la plenaria del Senado por falta de quórum, la reforma a la salud aún no arranca su discusión en la Comisión Séptima y la reforma laboral sigue a paso lento en la Cámara de Representantes.