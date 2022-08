El Congreso tiene la misma popularidad que el ELN: Presidente de la Cámara

Tras la polémica que generó su anuncio de eliminar el gasto destinado para alimentación de los representantes, el presidente de la Cámara, David Racero, aseguró que el ejemplo de austeridad en el gasto empieza por el mismo Congreso, reiterando que la corporación debe insistir en la disminución de los salarios.

"Nosotros no podemos hablar de cambio del país, si no nos cambiamos a nosotros mismos, es genuino, por supuesto en el proceso estarán todas las discusiones posibles, pero como presidente de la Cámara, mi papel es dar ejemplo y no vergüenza", señaló Racero en un encuentro con sociedad civil y líderes en Valledupar.

El presidente de la Cámara también señaló que el Congreso "tiene la misma imagen que el ELN, en popularidad" y agregó que "tenemos que adoptar todas las medidas posibles para recuperar la confianza de la ciudadanía en el Congreso".

Al tiempo, Racero también agregó algunos retos que deben cumplir para llegar eso a cabo: "tomar decisiones, a algunos no les va a gustar (...) vamos a llegar a un acuerdo con los congresistas de reducirnos el salario antes de que pase el primer año".

Agregó en su declaración que buscarán la reducción en un "promedio latinoamericano, un salario justo para esta alta dignidad y es una medida especialmente de equidad social, de justicia económica, en un país tan desigual como el nuestro".

Reducción de gastos, propuesta de Racero

A través de su cuenta de Twitter, Racero señaló: “qué pena, pero los congresistas pueden comprar su almuerzo. Por más que me insistan, no destinaré recursos de la Cámara para el almuerzo de 187 representantes. Es verdad que estamos teniendo sesiones largas de trabajo”.

Agregó que "para eso nos pagan un sueldo" y que podría ser usado para solventar el gasto en alimentación a los representantes. También llamó a dejar la “sinvergüencería”.

Este anuncio se suma al ya hecho hace unas semanas que retiró oficialmente las camionetas de varias dependencias de la Cámara de Representantes, como la Secretaria General e incluso a la oficina de prensa y comunicaciones.