“El Consejo de Estado nos dio la razón”: representante Cristian Avendaño sobre nulidad del contralor

Cristian Avendaño, representante a la Cámara de Alianza Verde y uno de los demandantes contra la elección del contralor general. Carlos Rodríguez, criticó la forma como actuó el expresidente del Congreso Roy Barreras en la escogencia de ese funcionario.

En diálogo con RCN Radio, el congresista afirmó que el proceso de elección de Rodríguez estaba lleno de vicios y que desde un principio se evidenciaron graves irregularidades.

“El Consejo de Estado nos dio la razón en todos los argumentos con los cuales nosotros interpusimos esta demanda de nulidad del proceso de contralor, así la interpretación que le quiere dar a los tribunales el señor Roy Barreras sea acomodada como él quiere", dijo.

Agregó que "no se le ordenó en ningún momento que cambiará los criterios de ponderación, que pusiera un puntaje en una entrevista que no existe en la ley. El tribunal le puede dar a uno unas indicaciones, pero pasar por encima de la ley no era permitido” indicó.