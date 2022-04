El contundente mensaje de Duque a la Comisión de Paz de la ONU: "Queremos una verdad genuina"

El presidente Iván Duque intervino ante la Comisión de Consolidación de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde señaló que “esa contribución a la verdad es importantísima, y va a impactar la forma como se elabore el informe de la Comisión de la Verdad, a publicarse en junio”.

La Comisión de Consolidación de la Paz es un órgano asesor intergubernamental que ofrece apoyo a los esfuerzos para lograr la paz en países afectados por conflictos, allí el jefe de Estado presentó los avances en la implementación de política de la Paz con Legalidad.

“Queremos una verdad genuina y no una verdad ideológica ni una verdad política, ni tampoco una verdad sesgada, sino una verdad que se base en hechos, indiscutible y que, también, se basa de que tiene que contribuir a unir a la sociedad y no dividirla, para construir y no destruir. Esas son las expectativas que tenemos”, expresó el mandatario.

En su intervención, el presidente Duque señaló que “esa contribución a la verdad es importantísima y va a impactar la forma como se elabore el informe de la Comisión de la Verdad, a publicarse en junio”.

El Presidente también reconoció varios retos, entre ellos, la expectativa por conocer los resultados de cuatro macro casos: "el reclutamiento de menores, todos los ataques y la violación a los derechos de la mujer y que los más altos responsables de estos crímenes de lesa humanidad expliquen su relación con el narcotráfico", dijo.

El presidente Duque también pidió que “se reconozcan todos los crímenes contra la Fuerza Pública” y al respecto indicó que, durante 50 años, unos 400 mil miembros de la Fuerza Pública “han sufrido los crímenes más horrendos que podamos imaginar'.

Finalmente el jefe de Estado indicó que, “hemos hecho otra cosa sumamente importante y es que, por primera vez, en el proceso de paz –y yo los invito a que verifiquen lo que estoy próximo a decir– las Fuerzas Militares de Colombia también hicieron su contribución a la verdad a través de un informe muy voluminoso, que presentaron hace dos meses, y en el que detallan la perspectiva de todas las políticas que han acogido a lo largo de los últimos 50 años”.

El presidente Duque defendió que su Gobierno ha ofrecido "los fondos necesarios y ha dado apoyo institucional a las entidades encargadas de lograr estos objetivos".