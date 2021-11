El cuestionable reclamo de Francia Márquez a Avianca por no dejarla viajar a Argentina

El pasado 3 de septiembre Francia Márquez oficializó su carrera a la presidencia a través del movimiento "Soy Porque Somos". Después de esa inscripción, ha recorrido el país con el propósito de recoger firmas que la lleven a una consulta por el Pacto Histórico, liderado por el también precandidato presidencial Gustavo Petro.

Si bien cientos de ciudadanos se han identificado con las posturas de Márquez, muchos otros la han cuestionado por las posiciones que adopta en redes sociales, en las que muchos consideran que la precandidata busca tener un trato preferencial.

¿La razón de estas críticas? Los trinos en los que la precandidata cuestiona a empresas por no atenderla de la forma que ella quiera.

El caso más reciente ocurrió este puente festivo, cuando Francia Márquez aseguró, a través de su cuenta de Twitter, que Avianca le había impedido viajar a Argentina.

"Esta noche, Avianca no me permitió salir del país, pese a demostrar el cumplimiento de los requisitos migratorios. Solicito a la aerolínea que me sea reasignado el vuelo para el día de mañana, de manera que pueda cumplir con mi agenda internacional en Argentina", escribió la precandidata.

Las críticas a la aerolínea no se hicieron esperar, y los internautas cuestionaban si se trataba de un tipo de irregularidad en contra de la candidata de izquierda. No obstante, desde sus cuentas oficiales, Avianca aclaró la situación.

Según la aerolínea, Márquez no cumplía los requisitos de vacunación para viajar a dicho país, "Francia, Argentina exige esquema de vacunación completo 14 días antes del ingreso", indicó Avianca.

"En tu caso, este número de días no se cumplían. En el aeropuerto te solicitamos carta de invitación y no fue presentada. Debemos cumplir lo establecido por cada país".