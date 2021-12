El duro 'vainazo' de María Fernanda Cabal a Miguel Uribe por ser cabeza de lista del uribismo

Ante la Registraduría Nacional quedó inscrita la lista del Centro Democrático para el Congreso de la República, la cual estará encabezada por el excandidato a la Alcaldía de Bogotá Miguel Uribe Turbay.

En medio de este proceso, la senadora y exprescandidata presidencial María Fernanda Cabal, quien tiene la casilla número 100, lanzó nuevas ‘pullas’ a Uribe, diciendo que debe demostrar por qué se ganó el puesto 1 en la lista de candidatos.

“Yo lo he conocido en la vida poco, conocí más a su papá que fue gerente de la campaña nuestra para Cámara, a Miguel lo he visto cuatro o cinco veces en mi vida, pero yo no soy una persona de resentimientos ni mucho menos, el que tiene que cargarse la lista ahora como cabeza es él y demostrar que sí se identifica con nuestras ideas”, indicó.

Cabal insistió en que hay descontento con algunas decisiones que internas del Centro Democrático y volvió a criticar que se esté premiando a quienes están por fuera y no a quienes han pertenecido desde siempre al partido.

“La cabeza tiene una responsabilidad superior, a él le toca demostrar que tiene esa capacidad, ojalá le vaya bien porque eso nos beneficia a todos. Obviamente hay decisiones que no gustan, pero se toman y se tienen que asumir consecuencias en contra y a favor, pero eso es la vida, lo aburridor en la política es que se premia a los de afuera y se castiga a los de adentro y eso no es un buen ejemplo”, sostuvo.

Sin embargo, Miguel Uribe afirmó que no existe ninguna fractura dentro del Centro Democrático y que no tiene una mala relación con María Fernanda Cabal.

“La relación está bien, yo lo único que tengo es un sentimiento de admiración y aprecio por ella, particularmente he reconocido públicamente la manera en que enfrentó ese paro armado, esos bloqueos extorsionistas y criminales en el Valle del Cauca, fue un mensaje fundamental para reivindicar la necesidad de tener autoridad, orden y luchar contra los actos criminales”, indicó.

Y añadió: “Yo llego a hacer una campaña con el convencimiento de hacer equipo por Colombia, para construir partido y para ofrecerle soluciones a los colombianos. Vamos a reunirnos con todos los candidatos”.

Miguel Uribe afirmó que el Centro Democrático tiene buenos candidatos que, en caso de ser elegidos, conformarán una bancada disciplinada, responsable y preparada para resolver los problemas que tiene la ciudadanía.