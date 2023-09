El presidente Gustavo Petro le respondió al fiscal general, Francisco Barbosa, quien dijo que la competencia de investigar recae sobre el ente acusador y no sobre el Ejecutivo.

El jefe de Estado dijo que el Gobierno tiene dicha competencia. “Claro que el Ejecutivo puede investigar a nivel disciplinario a sus propios funcionarios, a través del control interno y de las comisiones protectoras”, dijo Petro en su cuenta de X.

Según el jefe del ente acusador, “no podemos volver a las épocas del paramilitarismo, como lo dijo el presidente Gustavo Petro”.

Sobre este hecho, Barbosa indicó que “no le corresponde al Ejecutivo hacer investigaciones penales, eso le corresponde a la Fiscalía (…) tampoco vamos permitir que la Justicia Penal Militar se meta en la investigación”.

Indicó que “hacia la zona vamos a llegar, porque acá en Colombia no puede haber territorios vetados para la Justicia. No puede ser que la séptima división informe qué hay una comisión verificando la zona y que la Fiscalía no pueda entrar a la zona. ¿A qué estamos jugando?".

Anunció que tanto él como la procuradora general, Margarita Cabello, enviarán un oficio al presidente Gustavo Petro en el que pedirán acciones para proteger a sus funcionarios.

El nuevo cruce de mensajes se da por cuenta de los hechos ocurridos en la vereda El Manso, Tierralta, Córdoba, en donde miembros del Ejército, vestidos de camuflado no perteneciente a la institución, amedrentaron a pobladores de la zona.

Sobre eso, Petro dijo que “volver al paramilitarismo y al despojo de tierras sería el peor error militar de la fuerza pública. Esto no puede pasar en este gobierno. Es el mismo ejército quien debe presentar públicamente, al lado del gobierno, su propia investigación en estos hechos.

El general Helder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, señaló que, “inmediatamente se conoció la situación, se dio la instrucción a la inspección del Comando General de la Fuerzas Militares de enviar una comisión de alto nivel para verificar la situación y se puso en conocimiento de las autoridades competentes”.