El enojo de los congresistas del Pacto Histórico con el ministro del Interior, Alfonso Prada

Este jueves se reveló un audio que evidencia la molestia que hay dentro del Pacto Histórico con funcionarios del Gobierno Nacional, especialmente con el ministro del Interior, Alfonso Prada, de quien cuestionaron duramente su trabajo y compromiso.

Le puede interesar: Gustavo Bolívar convoca marcha para apoyar la Reforma Tributaria de Petro

En el audio, revelado por la revista Semana, se escucha una conversación entre varios congresistas del Pacto Histórico, entre los que se destacan Alirio Uribe, Gustavo Bolívar, Aida Avella, e Isabel Zuleta, entre otros parlamentarios que no se alcanzan a identificar.

Precisamente, el representante Alirio Uribe fue uno de los que empezó con las críticas a Prada, al considerar que no está liderando de la forma correcta la agenda legislativa del Gobierno Petro. Además, comparó a Prada con otros ministros del Interior que consideró más destacados.

"Ordenemos esta vaina, estamos perdiendo el tiempo, compañeros y compañeras. No nos organizamos. Trabajemos en orden, estoy mamado (...) Cuando el presidente era Santos, el ministro, que en ese momento era Cristo, ese man dormía aquí en el Congreso. Se levantaba acá, estaba en los desayunos, en estas reuniones y estaba en todas las comisiones. Aquí el Gobierno no aparece. Solo tres Ministerios tienen enlaces nuevos con el Congreso. No es posible que el enlace del Ministerio de Hacienda en el Congreso sea el enlace de Duque. Estamos aprobando la reforma tributaria, es el mismo enlace de Duque. Ordenémonos nosotros y ordenemos el Gobierno", cuestionó el representante Uribe.

Lo que llama la atención, es que la posición de Alirio Uribe no es aislada, e incluso la senadora Aida Avella coincidió en que hay mucho desorden y una desconexión con los funcionarios del Gobierno.

“Hay proyectos que nosotros debimos haber discutido. Proyectos que presentó el Gobierno, por ejemplo, la reforma política. Que los parlamentarios se vayan a los ministerios y que vuelvan, ¿eso qué es? Lo arreglamos en 1991 en la Constituyente. Ese punto no me gusta, pero ¿con quién lo discuto? Con lo que me cuenten en el corredor. Eso no es correcto, compañeros. Deberíamos reunirnos cada ocho días”, dijo Avella.

Le puede interesar: Señalan a Gustavo Bolivar de ‘plagiar’ propuesta de días sin IVA

El senador Gustavo Bolívar, una de las caras más visibles del Pacto Histórico, criticó duramente a Prada, dejando clara su molestia con la gestión del MinInterior: "El primer ministro de Gobierno que yo nunca he visto en el Congreso. Tenemos que decirle a Prada que venga y se ponga al frente de los proyectos, que se ponga a coordinarlos y que los cohesione como grupo”.

A continuación el audio que evidencia la molestia dentro de la bancada del Pacto Histórico con el Gobierno Petro: