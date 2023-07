El expresidente Duque muestra su nuevo hobbie, ahora es Disc Jockey

El expresidente Iván Duque ya va a completar un año de haber dejado la Presidencia de la República, y si bien ocasionalmente habla y se pronuncia de temas de coyuntura de la política nacional, como el fallo de La Haya en la disputa con Nicaragua y temas de investigaciones por financiaciones de campaña, lo cierto es que está dedicado también a otros aspectos de su vida.

En varias entrevistas, Duque ha destacado que en esta etapa de su vida trata de disfrutar más al lado de su familia y hobbies como la música y el deporte. Recientemente, en entrevista con la periodista española Eva Rey, el exmandatario contó algunos detalles de su vida ahora que es expresidente.

En ese sentido, Duque, reveló que está aprendiendo a producir música, de varios géneros, asegurando que le apasiona esta industria. Desde que era presidente, siempre mostró su pasión por los instrumentos musicales.

"Estoy intentando aprender a producir música. Tengo mis guitarras, de las que disfruto mucho y estoy empezando a hacer producción mezclando. Me gustaría aprender, no solo volver a tocar los instrumentos que me gustan, sino empezar a mezclar géneros y trabajar con productores. Conocer un poco más de esa industria que me apasiona”, dijo Duque en su momento.

Precisamente, este domingo, en medio del revuelo político por la captura de Nicolás Petro, Duque mostró que está disfrutando de otras facetas y mientras pasa este escándalo, él disfruta mezclando música.

"Siempre es un gusto disfrutar de la música, mezclar y encontrarnos con la posibilidad de crear", escribió Duque en su Instagram al compartir una foto frente a una consola.

En la entrevista con Eva Rey, Duque también aseguró que está trabajando y aprendiendo de la mano de productores de música electrónica del Reino Unido.

"He tenido la posibilidad de discutir con algunos productores de música electrónica en el Reino Unido sobre cómo están mirando las cosas en Latinoamérica (...) Una de las pasiones que tengo es poder empezar a mezclar música a con sonidos del Amazonas", explicó.

Iván Duque y su nueva pasión