El fiscal olvida que soy el jefe de Estado, por tanto el jefe de él: Petro a Francisco Barbosa

El presidente Gustavo Petro respondió a las fuertes declaraciones del fiscal general, Francisco Barbosa, quien dijo en las últimas horas que el mandatario le estaba poniendo lápidas a varios funcionarios de ese organismo, tras indicar que favorecen a integrantes del Clan del Golfo.

“El fiscal olvida una cosa que la Constitución le ordena: yo soy el jefe de Estado, por tanto el jefe de él”, dijo el mandatario desde Salamanca (España).

Cabe mencionar que en medio de un foro en la Universidad Javeriana de Bogotá, el fiscal general, Francisco Barbosa le hizo una dura advertencia al presidente Gustavo Petro y aseguró que le está poniendo una lápida a los funcionarios de ese organismo, tras indicar que el fiscal Daniel Hernández estaría favoreciendo a los miembros del 'Clan del Golfo'.

El funcionario aseguró que “curioso que el presidente de la República se ponga a fijar trinos y a hacer trinos acusando a la Fiscalía de favorecer a los paramilitares, cuando él a través de una firma le solicitó al fiscal general hace cuatro meses soltar narcotraficantes y soltar herederos de paramilitares del 'Clan del Golfo'”.

Indicó que "entonces ahora los pájaros tirándole a las escopetas, ahora la Fiscalía que es la entidad que está empujando y enfrentando estas investigaciones, se va a convertir en la defensora de los paramilitares. Explíquele mejor al país qué han hecho en los últimos tres meses, tratar de buscar por todos los medios de beneficiar a narcotraficantes”.

Durante su intervención, Francisco Barbosa dijo que “a mí que no me venga con la historia el presidente Gustavo Petro, de venir y achacarle a la Fiscalía General de la Nación... porque él no es el fiscal general y nadie lo eligió, el fiscal general soy yo”.

Cabe mencionar que ya son varios los choques que se han presentado entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general, Francisco Barbosa, relacionados con la política de 'Paz Total' que promueve el Gobierno con todos los grupos armados ilegales que delinquen en el país.