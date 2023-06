El fondo para el ELN es una vacuna contra los colombianos: Fiscal Francisco Barbosa

El fiscal general, Francisco Barbosa, cuestionó fuertemente la propuesta de crear un fondo internacional 'multidonante' para financiar al ELN y advirtió que esa iniciativa se constituye en una 'vacuna' contra los colombianos.

Las declaraciones del fiscal general se dieron en el marco de la Convención Bancaria realizada por Asobancaria en la ciudad de Cartagena.

De acuerdo con el fiscal Francisco Barbosa, esa iniciativa no tiene asidero y parece más una propuesta alucinante.

“No podemos entender por ejemplo, esas propuestas alucinantes que se han hecho en los últimos días y que espero no sean reales, de que se quiere establecer no un subsidio para que el ELN deje de delinquir, sino una vacuna contra los colombianos”, dijo Barbosa.

Noticia en desarrollo...